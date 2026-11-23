Letticia Munniz assume namoro com a cantora Ju Moraes
O clima é de romance! Letticia Munniz assumiu publicamente que está namorando a cantora Ju Moraes. Letticia fez uma homenagem à namorada, onde elogiou o talento da namorada e prometeu que estará sempre ao lado dela para aplaudir cada conquista.
O coração de Letticia bate forte por Ju, que tem um currículo musical de respeito. A cantora participou da primeira temporada do The Voice Brasil, em 2012, onde fez parte do time de Claudia Leitte e chegou à final, terminando a competição como vice-campeã.
Para quem estava de olho, os sinais já tinham aparecido. Os primeiros rumores sobre o casal surgiram no início de novembro, quando as duas teriam sido vistas de mãos dadas durante o Sauípe Open, aquele torneio de tênis que rola na Bahia.
Sobre o histórico amoroso, Ju Moraes foi casada por oito anos com a empresária Thiciana Zaher, união que terminou em dezembro de 2024. Depois disso, a cantora namorou a atriz Jéssica Córes por quase um ano. Já Letticia, de 36 anos, já se declarou bissexual e teve um relacionamento com Daniela Cyrino entre o início da pandemia e 2022.
Na declaração, Letticia não economizou nos elogios e disse que Ju tem uma das vozes mais lindas que o Brasil já teve. Ela ainda brincou que, além de aplaudir, vai cuidar da maquiagem da namorada. Meta de relacionamento é essa, né?