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Depois de 56 anos de estrada e mais de 40 milhões de discos vendidos, a dupla Chitãozinho e Xororó chegará ao fim. José Lima Sobrinho, de 72 anos, e Durval de Lima, de 69, vão se aposentar dos palcos.

Para quem não conhece a história, a dupla é formada pelos irmãos José e Durval, que começaram a cantar ainda na infância sob o incentivo do pai, Mário, que também era músico e compositor. Nascidos em Astorga, no Paraná, eles passaram por Rondon, também no estado, antes de seguirem para São Paulo. A carreira oficial começou em 1970, com o lançamento do primeiro disco, Galopeira, cuja música de mesmo nome estourou e é lembrada até hoje.

A subida ao topo e a quebra de barreiras

No começo, o sucesso veio pelas rádios AM, com hits como Amante Amada e 60 Dias Apaixonado. Mas a virada de chave aconteceu mesmo em 1982. Com a música Fio de Cabelo, a dupla consolidou a carreira e conseguiu algo quase impossível na época: tocar nas rádios FM das grandes capitais, que costumavam torcer o nariz para o gênero sertanejo. O impacto foi gigante, e o álbum Somos Apaixonados vendeu mais de 1,5 milhão de cópias.

O auge continuou com Nuvem de Lágrimas, gravada em 1989 com Fafá de Belém, que dominou as rádios. E, claro, não dá para falar da trajetória deles sem citar Evidências. Gravada em 1990 e composta por Paulo Sérgio Valle e José Augusto, a faixa manteve os dois em alta e é pedida até hoje em shows e faz sucesso nos karaokês pelo país.

Parcerias e a era de ouro do sertanejo

Nos anos 1990, o sertanejo virou o ritmo mais popular do país, impulsionado também pela chegada de Zezé Di Camargo e Luciano e Leandro e Leonardo. Chitãozinho e Xororó participaram da turnê Amigos, que inclusive virou programa na Globo. Nessa década, eles entregaram sucessos como Alô, Bailão de Peão, Página de Amigos, Brincar de Ser Feliz e Pura Emoção.

Já nos anos 2000, a dupla focou em colaborações de peso. Teve a parceria com a americana Reba McEntire em Coração Vazio, o encontro com Zé Ramalho em Sinônimos, o trabalho com o grupo Roupa Nova em Frio da Solidão e a gravação de Arrasta uma Cadeira com Roberto Carlos.

Reconhecimento e vida fora dos palcos

O currículo da dupla é invejável. Eles levaram o Troféu Imprensa para casa entre 1991 e 1993 e acumularam sete Grammy Latinos de Melhor Álbum de Música Sertaneja, sendo que o mais recente foi conquistado em 2025. Mais recentemente, no Prêmio da Música Brasileira 2026, foram premiados nas categorias de Melhor Lançamento Sertanejo e Melhor Artista Sertanejo.

Fora da música, a vida pessoal também foi pautada por relacionamentos longos. Chitãozinho foi casado com Adenair Lima entre 1982 e 2000, com quem teve Alisson Lima, de 37 anos, e Aline, de 41. Desde 2000, ele está com Márcia Alves, casou-se em 2003 e teve Enrico Lima, de 26 anos. Xororó está casado com Noely Lima desde 1981 e é pai de Durval de Lima Júnior, de 42 anos, e Sandy Leah, de 43.

O legado familiar se expandiu quando Xororó viu os filhos formarem a dupla Sandy e Júnior no final dos anos 1980, estourando no Brasil. O impacto da família foi tanto que eles chegaram a ter um seriado próprio na Globo entre 1999 e 2002. O anúncio da separação de Sandy e Júnior em 2007, no Domingão do Faustão, causou comoção entre os fãs.

Hoje, a família cresceu e eles já são avós. Xororó tem os netos Theo, de 12 anos (filho de Sandy), e os pequenos Lara, de 4, e Otto, de 8 (filhos de Junior). Já Chitãozinho é avô de Manuel, de 22, e Sophia, de 5 (filhos de Aline), além de Anne, de 12, e Selina, de 3 (filhas de Alisson). Para quem quiser rever tudo isso, a trajetória deles virou a série As Aventuras de José & Durval, lançada em 2023 no Globoplay e exibida na TV no ano seguinte.