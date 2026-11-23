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Sasha Meneghel, a estilista e modelo, e seu marido, João Lucas, passaram por um momento de puro caos ao descobrirem que seriam pais. Em participação no Domingão com Huck no domingo 22 de novembro, o casal contou que a notícia não veio de forma tranquila, mas sim envolta em confusões e reações físicas intensas.

O mistério do teste de farmácia

O processo de descoberta foi longe de ser simples. João Lucas explicou que ele e Sasha tinham um combinado rígido: todos os testes de gravidez deveriam ser conferidos juntos, não importando o horário. Antes do resultado final, eles chegaram a realizar dois testes anteriores.

No momento decisivo, a interpretação dos sinais do exame de farmácia foi o grande problema. O casal leu os resultados de maneira equivocada e, por um momento, acreditaram que o teste era negativo. A confusão foi tamanha que eles precisaram recorrer à internet para entender o que os sinais realmente significavam. O teste, inicialmente descartado, precisou ser recuperado da lixeira.

Reações de choque

Quando a ficha finalmente caiu, o impacto físico foi imediato para os dois. João Lucas relatou que ficou tão surpreso que perdeu a cor e precisou se sentar no vaso sanitário. Sasha também sentiu a pressão do momento; ela contou que primeiro saiu a sua cor e ficou tonta, e achou que ia gritar, que ia desmaiar.

Além do susto inicial, a estilista aproveitou a ocasião para revelar o sexo do bebê: é um menino. Sasha também exibiu a barriga, que já está com cinco meses.

A reação inusitada de Xuxa

Xuxa Meneghel, que agora se prepara para ser avó pela primeira vez, admitiu que sua reação foi bem diferente da dos pais. A apresentadora contou a Luciano Huck que ficou tão emocionada que saiu correndo pela casa. Xuxa confessou que gritou muito e que sua reação foi só falar palavrão.

Xuxa contou que a vontade de ser avó surgiu quando viu a própria mãe segurando Sasha no colo, na chegada à Casa Rosa: "Quero ser avó".

Durante o programa, foi revelado que o quarto do bebê ficará pronto primeiro na casa da avó, antes mesmo de ser finalizado na casa de Sasha e João Lucas.

Sasha é filha da apresentadora Xuxa e do ator Luciano Szafir.