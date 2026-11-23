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Rebeca Andrade repostou no sábado, 21 de novembro, uma imagem em que aparece beijando a empresária Gisele. O registro foi feito em um quiosque na praia, onde a atleta também estava com Flavia Saraiva e o treinador Chico Porah. Para completar o clima, a foto compartilhada veio acompanhada da frase Te Amo.

Essa não é a primeira vez que as duas viram assunto. Os rumores começaram em junho, depois que Rebeca postou uma foto com Gisele após ganhar a medalha de ouro no Salto no Pan-Americano de Ginástica, no Rio. Na legenda da época, a ginasta agradeceu pelo apoio em um momento importante da vida e também escreveu Te amo.

No mês seguinte, a temperatura subiu quando a atleta publicou um vídeo no TikTok recebendo um beijo da empresária ao som de Numa Ilha, da Marina Sena. Os fãs interpretaram a postagem como a confirmação do relacionamento.

Só que, no papel, nada foi confirmado. Rebeca não fala publicamente sobre a relação e a assessoria dela chegou a negar o romance, dizendo que as duas são apenas amigas.