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Virginia Fonseca usou seu jatinho particular, um Cessna Citation Sovereign, na sexta-feira, 20 de novembro. O detalhe que chamou a atenção é que o voo de Goiânia até Caldas Novas durou apenas cerca de 30 minutos.

A escolha do transporte para um trajeto tão curto não caiu bem para todo mundo e gerou um debate caloroso nas redes sociais. Internautas dispararam ironias sobre o aquecimento global e o impacto ambiental de usar um jato para uma viagem curta.

Uma usuária escreveu que o voo causa um dano gigantesco ao meio ambiente e lamentou que ainda haja quem veja isso como uma grande amostra de poder. Outra ironizou: "E eu tendo que economizar água por conta do aquecimento global".

Será que o tempo economizado valeu a treta no Instagram?