Parabéns pra elas: Ana Paula Renault, Eliana e Guida Vianna sopram as velinhas
O domingo, 22 de novembro, foi dia de comemorar a vida de Ana Paula Renault, Eliana, Ticiana Villas Boas e Guida Vianna.
O destaque fica para Ana Paula Renault, que já garantiu seu lugar na história dos reality shows. A jornalista e ativista venceu a 26ª edição do Big Brother Brasil em 2026, com aproximadamente 76% dos votos, sendo até então a primeira pessoa a participar de A Fazenda e, depois, do BBB.
O dia também foi de festa para a apresentadora e atriz Eliana, a jornalista Ticiana Villas Boas e a atriz e diretora Guida Vianna. Quem aí já mandou o parabéns no direct?
Com informações de fontes públicas, Wikipédia, YouTube, Instagram e TikTok.