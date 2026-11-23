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Schynaider Moura e Bruno Garfinkel deram início à maratona de três dias de celebrações de casamento no Selman Marrakech, no Marrocos. No dia 19 de novembro, o casal recebeu amigos e familiares para um pré-wedding com referências à cultura local.

A festa reuniu nomes da moda e da sociedade, incluindo Isabeli Fontana, Isabella Fiorentino, Carol Celico e Lethicia Bronstein. A ambientação oriental contou com lanternas, música ao vivo e apresentações artísticas.

A recepção aconteceu à beira da piscina do hotel e promoveu uma experiência imersiva com dança oriental e gastronomia típica. Para a ocasião, Schynaider usou um vestido marfim de edição limitada da Saint Laurent, todo em lantejoulas. O look estava a altura do evento, né?

Esse encontro serviu de esquenta para a cerimônia principal, prevista para sábado, 21 de novembro. O casal já tinha oficializado a união civil anteriormente em São Paulo.

Quem mais gostaria de ser convidado para um pré-wedding desses no Marrocos?