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O calorzão no Rio de Janeiro não deu trégua neste domingo, 22 de novembro, e a solução para muita gente foi correr para a praia. Fernanda Venturini, ex-levantadora da seleção brasileira, não resistiu e foi vista na praia de Ipanema em clima total de romance.

A atleta passou a manhã curtindo o novo amor, com direito a beijão na areia para registrar a fase fall in love do casal.

Outras celebridades também resolveram fugir do mormaço. A apresentadora Patrícia Poeta aproveitou o dia ensolarado, enquanto Karoline Lima deu um passeio pela orla com a filha, Cecília. Nada como um banho de mar para resetar a semana, né?