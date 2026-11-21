Leicester City corta patrocínio após empresa contratar atriz pornô
O Leicester City rescindiu o contrato com a BC Game, sua patrocinadora máster, depois que a empresa de apostas online anunciou a criadora de conteúdo adulto russa Eva Elfie como embaixadora da marca.
A parceria tinha começado no início da temporada 2024-2025, mas o clima pesou. A torcida não gostou da escolha da marca e começou a criticar duramente a situação. Para ter uma ideia do ranço, uma pesquisa feita no ano passado pelo Foxes Trust mostrou que mais de 70% dos fãs tinham sentimentos negativos sobre esse patrocínio.
Em comunicado, o clube disse que as partes reconheceram que seguiriam prioridades comerciais diferentes e que a rescisão foi mútua. Na prática, o Leicester agora vai jogar sem patrocínio no uniforme. O time, que atualmente ocupa a 11ª posição da League One, a terceira divisão inglesa, já começou a vender as camisetas sem logo por 70 libras (cerca de R$ 540).
Para tentar apaziguar os ânimos, o clube também anunciou que vai reembolsar os torcedores que compraram as camisetas com a marca da empresa de apostas.
O Leicester, que há pouco mais de dez anos conquistou a Premier League, agora está na terceira divisão e joga sem patrocínio no uniforme.