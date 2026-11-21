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Quem nunca levou um susto na cozinha ou encostou no ferro de passar roupa quente? A dor é imediata e o desespero bate forte. Nesse momento, a primeira reação da maioria das pessoas é correr para o banheiro ou para a geladeira em busca de qualquer coisa que prometa um alívio rápido. É aí que entram as famosas receitas caseiras, como passar iogurte, pasta de dente, cremes gordurosos ou até azeite de oliva para tentar apagar aquele fogo que parece que não sai da pele.

O problema é que a ciência mostra que esses métodos são, na verdade, um perigo. Quando você passa substâncias gordurosas ou cremes espessos em uma queimadura recente, você cria uma camada vedada sobre o ferimento. Isso acaba prendendo o calor dentro dos tecidos, fazendo com que a temperatura continue cozinhando as camadas mais profundas da epiderme, mesmo que a superfície pareça fresca por um momento. O resultado disso é um risco muito maior de infecção, danos extensos ao tecido cutâneo e a formação de cicatrizes permanentes.

Para evitar que um acidente simples vire um problema médico grave, existe um método recomendado por médicos no mundo todo, que não custa nada e está disponível em qualquer casa: o uso correto da água corrente da torneira. Não é apenas jogar um pouco de água, mas seguir a regra de ouro dos 20 minutos.

O primeiro e único passo essencial logo após a queimadura é colocar a área afetada sob água corrente fresca da torneira por, no mínimo, 20 minutos completos. Muita gente comete o erro de tirar a mão depois de dois ou três minutos porque a dor parece ter diminuído ou por pressa, mas isso não é suficiente. A corrente constante de água fresca é o que consegue remover gradualmente o calor acumulado nos tecidos, impedindo que a lesão se espalhe para as camadas mais profundas da pele. Além disso, esse processo acalma as terminações nervosas, o que reduz a intensidade da dor e evita que o local inche tanto.

Outro erro comum e perigoso é achar que, quanto mais gelada a água, melhor. Colocar pedras de gelo diretamente sobre a pele lesionada é um dos erros mais catastróficos possíveis. O frio extremo provoca a vasoconstrição abrupta, ou seja, os vasos sanguíneos se fecham. Isso interrompe a circulação sanguínea na área, fazendo com que a pele já lesionada sofra um choque térmico adicional e possa até sofrer necrose dos tecidos. A água deve ser apenas fresca, em temperatura ambiente, para garantir um resfriamento suave e constante sem agredir a epiderme.

Depois que você completar os 20 minutos sob a torneira, o próximo passo é secar a região com uma toalha limpa, fazendo movimentos extremamente suaves, sem esfregar a pele de jeito nenhum. Nas primeiras horas após o acidente, a regra é não aplicar absolutamente nenhum tipo de creme, pomada ou ingrediente caseiro, já que a pele precisa respirar e estabilizar a temperatura.

Para finalizar a proteção, o ideal é cobrir a queimadura de forma folgada. Você pode usar uma gaze esterilizada ou até mesmo plástico filme (aquele de cozinha), pois ele não gruda na ferida e protege a área contra micróbios do ambiente. Se surgirem bolhas, a recomendação é não estourá-las em hipótese alguma, pois elas servem como uma camada de proteção natural do organismo contra infecções.

E aí, você ainda lembra de alguém que jura que pasta de dente resolve tudo ou já passou esse perrengue na cozinha?