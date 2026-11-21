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Glamour Garcia resolveu mudar a receita da vida e anunciou que agora está no ramo da confeitaria. A atriz, que ficou famosa interpretando a Britney Macondo em A Dona do Pedaço, compartilhou um vídeo em parceria com o Pão do Povo da Rua para contar que finalmente está realizando o sonho de aprender a nova função.

Ela contou que está muito feliz por conseguir produzir e ter acesso a conhecimentos que já desejava aprimorar. O post viralizou rapidinho por causa da semelhança com a trama de A Dona do Pedaço, já que na novela ela era assistente da fábrica de bolos da protagonista Maria da Paz, vivida por Juliana Paes. Na história, a personagem de Juliana Paes também se reinventou e ficou rica como empresária da confeitaria.

Mesmo focada nos doces, Glamour não abandonou a atuação. Ela segue em cartaz com a comédia Almoço com a Estrela, de Aguinaldo Silva, no Teatro Casa das Artes, em São Paulo.

Será que teremos bolos da Glamour por aí? A gente gostaria!