Entretenimento

O capítulo de 21 de novembro de Por Você promete agitação. Peixe reconhece Osvaldo e dá aquela força para Lucas conseguir cercá-lo. Depois, Lucas e Margô avisam Josi Kéli que Osvaldo foi detido.

Enquanto isso, o clima pesa para Vanessa, que fica irritada ao descobrir o projeto de medicina conduzido por Vitor. Bela confessa a Iara que teme as atitudes de Vanessa e, preocupada com as ameaças, restringe quem pode buscar Samuca na escola.

No lado mais leve, Dalila e Suelen dão aquele empurrãozinho em Glorinha, aconselhando a personagem a viver novas experiências. Próspero também aparece com um mimo para Melinda, que fica super feliz com o presente.

Clemente faz a visita a Alírio e leva um presente bem brasileiro: uma camisa autografada do Flamengo. Já no campo dos sentimentos, Leandra fica pensando em Toy, enquanto Sílvia e Ricardo voltam a se aproximar.

Sílvia, porém, não deixa passar a falta de Ítalo na aula de balé e critica a ausência. Para fechar, Peixe tenta recuperar seu antigo emprego na feira conversando com Juarez, e Bela desabafa com Lucas sobre o medo do retorno de Aroldo. Iara e Bela também conversam sobre as tentativas de engravidar.

Será que a Vanessa vai parar de causar ou o caos vai aumentar?