Sobreviventes da Dança dos Famosos: veja quem ficou e quem rodou na repescagem

Entretenimento

A repescagem da Dança dos Famosos 2026 já definiu quem continua na briga pelo troféu. A disputa, gravada na quinta-feira, 29 de outubro, e exibida neste domingo, 1 de novembro, no Domingão com Huck, deixou apenas duas das seis duplas que lutavam por uma segunda chance.

Bruna Griphao e Lucas Guedez foram os nomes que conseguiram o melhor desempenho e garantiram a volta definitiva à competição. Por outro lado, Gracyanne Barbosa, Junno Andrade, Rita Guedes e Ticiane Pinheiro foram eliminados e deixam a disputa.

O grupo de seis celebridades foi formado por aqueles que tiveram os piores somatórios após seis semanas de competição. A dinâmica anterior dividiu os 14 famosos em dois grupos de sete, que se alternavam a cada domingo com seus professores. As quatro melhores duplas garantiram a classificação para a fase seguinte, e a repescagem entre os três piores colocados de cada grupo definiu quem teria uma segunda chance.

Agora, Bruna e Lucas se juntam aos nomes que já estavam classificados para a próxima etapa: Diego Martins, Mell Muzzillo, Breno Ferreira, Léo Foguete, Livinho, Giovana Cordeiro, Bianca Andrade e Pedro Scooby.