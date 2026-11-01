Flávia Alessandra comemora 20 anos de casada com topless e viagem romântica

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Flávia Alessandra e Otaviano Costa celebraram duas décadas de relacionamento com uma viagem romântica para a serra. A atriz, de 52 anos, aproveitou um intervalo nas gravações de Quem Ama Cuida para curtir o destino com contato com a natureza.

Nos registros compartilhados no Instagram, Flávia apareceu fazendo topless em uma cachoeira e também no quarto onde ficou hospedada. Na legenda, ela declarou que estava vivendo o amor na serra para comemorar os melhores 20 anos de uma vida toda que ainda têm pela frente.

O clima de festa atraiu a atenção de outros famosos. Angélica e Luciano Huck reagiram à publicação, com o apresentador chamando os dois de casal amado. Emanuelle Araújo e Vanessa Giácomo também deixaram comentários elogiando a união.

Os seguidores da atriz deixaram elogios à cumplicidade do casal. Teve fã questionando quem dos dois teria mais sorte na relação e exaltando o respeito e a amizade entre os dois.

Vinte anos juntos e a Flávia continua entregando tudo nos cliques, né? Meta de relacionamento é essa!