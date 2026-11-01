Maju Coutinho sai do Fantástico para viver a maternidade e substituto já foi escolhido

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Maju Coutinho vai dar uma pausa no Fantástico a partir de janeiro para aproveitar a licença-maternidade. A jornalista está grávida de Malik e vai se dedicar à maternidade nos próximos meses.

Para não deixar a bancada vazia, a direção da Globo definiu que Rodrigo Carvalho, correspondente internacional da emissora em Londres, será o substituto. Ele formará dupla com Poliana Abritta, repetindo uma função que já exerceu no final do ano passado.

Maju contou que está animada para viver o que chamou de seu show da vida particular, destacando que quer honrar as mães que vieram antes dela. Sobre a parceria com Poliana, a apresentadora disse que as duas construíram uma sintonia que se comunica pelo olhar, definindo a relação como algo precioso.

A escolha de Rodrigo também recebeu o selo de aprovação da titular. Maju elogiou a versatilidade e a competência do colega, afirmando que ele cuidará bem do programa durante sua ausência.

Do seu lado, Rodrigo Carvalho disse ter muita admiração por Maju e que assume a missão com responsabilidade e compromisso com a história do dominical. O jornalista celebrou a chance de integrar novamente a equipe e acompanhar de perto a rotina de uma atração que é emblemática para os brasileiros.