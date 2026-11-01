Mara Maravilha detona ex-marido após desistência de A Fazenda 18: 'Eu que banco tudo'

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O clima pesou entre Mara Maravilha e seu ex-marido, Gabriel Torres. Após a saída de Gabriel de A Fazenda 18 no dia 23 de outubro, a apresentadora usou as redes sociais para expor a situação financeira do antigo casal, deixando claro que é ela quem arca com as despesas. Mara afirmou que a situação não é fácil e revelou que inclusive o perfil do Instagram dele pertence a ela, sentindo-se no direito de fazer o que quiser na plataforma.

Mara criticou duramente a postura de Gabriel, mencionando que ele esperou dez anos para fazer aquele papelão em um reality que ela classificou como sendo do ego. Ela destacou que ele não foi eliminado, mas sim pediu para sair, chegando a devolver o dinheiro. Em um tom irônico, ela sugeriu que quem acredita que Gabriel agiu certo deveria enviar um pix para ele.

O peso das contas

A relação financeira entre os dois parece ser o ponto central do conflito. Mara Maravilha enfatizou que banca tudo e mencionou a existência de diversas responsabilidades e contas a pagar, além da necessidade de sustentar e prover para o lar. Esse vínculo financeiro persiste mesmo após o término do casamento, que aconteceu em janeiro deste ano.

O casal ficou junto por cerca de dez anos, entre 2016 e o início de 2026. Apesar do rompimento há nove meses, os dois mantêm um vínculo financeiro por conta da apresentadora.

A versão de Gabriel Torres

Do outro lado, Gabriel Torres reapareceu nas redes sociais na noite de segunda-feira, 26 de outubro, três dias depois de ter batido o sino e deixado o confinamento. Em um vídeo de desabafo, ele explicou o motivo da desistência. Gabriel relatou ter vivido um sonho ao entrar no programa, mas que a distância do filho, Miguel Benjamim, de sete anos, tornou a permanência insuportável.

Segundo o ex-marido de Mara, a saudade dolorosa do filho causou impactos físicos e psicológicos. Ele afirmou ter desenvolvido enxaqueca e exaustão mental devido à tensão vivida dentro da casa. Gabriel explicou que lutou contra si mesmo por horas, pois uma parte dele desejava continuar no jogo, mas percebeu que precisava ter a mesma atenção consigo mesmo que costuma dedicar aos outros.

O dilema entre o sonho e a saúde

Gabriel admitiu que a decisão de sair foi a que mais doeu, mas defendeu que foi preciso ter coragem para reconhecê-la como a escolha certa. Ele negou que seu sonho tivesse perdido o valor ou que tivesse deixado de ser grato pela oportunidade. Para ele, naquele momento foi preciso reconhecer os limites e cuidar de si.

Enquanto Gabriel foca no impacto emocional e na relação paterna, Mara Maravilha mantém o foco na realidade material e no comportamento público do ex. A diferença de perspectivas coloca lado a lado duas leituras da saída de A Fazenda 18.

Mara Maravilha é apresentadora, cantora, compositora e empresária brasileira. Já Gabriel Torres é escritor, jornalista, professor e empresário especializado em tecnologia da informação, conhecido por ser o editor do site Clube do Hardware e autor de diversos livros.