Cauã Reymond divide cena com Kim Kardashian em série da Disney+

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Cauã Reymond está prestes a encarar a primeira grande produção internacional da carreira. O ator integra o elenco da segunda temporada da série norte-americana Tudo é Justo, que estreia na próxima quarta-feira, 4 de novembro, no Disney+.

Na sexta-feira, 30 de outubro, o streaming divulgou a primeira imagem dos novos episódios. Na foto, o brasileiro aparece ao lado de nomes como Kim Kardashian, Sarah Paulson, Glenn Close, Naomy Watts e Niecy Nash. É a definição de 'cheguei' no mercado gringo, não é mesmo?

A entrada de Cauã no elenco foi anunciada em setembro, mas o mistério continua: ainda não foram divulgadas informações sobre quem será seu personagem, as características do papel ou as primeiras cenas. Quem somos nós para não ficar ansioso com esse suspense?

A trama, que teve sua primeira temporada no ar desde novembro de 2025, foca em um grupo de mulheres que decide deixar um escritório de advocacia especializado em divórcio dominado por homens para criar a própria firma. No caminho, elas lidam com separações e segredos pesados de clientes.

Ver o Cauã nesse cenário, cercado por estrelas globais, é aquele tipo de conquista que a gente ama acompanhar. Será que ele vai ser o herói ou o vilão da vez?