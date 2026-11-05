Sidney Prescott está de volta: Neve Campbell confirma participação em Pânico 8

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Atenção, fãs de terror: Neve Campbell confirmou que está de volta ao papel de Sidney Prescott em Pânico 8. Em conversa com a Associated Press, a atriz garantiu que estará no elenco, embora tenha feito mistério sobre os detalhes da história. No momento, o projeto segue em desenvolvimento e ainda não tem um diretor definido.

Campbell é a cara da franquia, tendo estrelado seis dos sete filmes da série. Ela chegou a ficar de fora de Pânico 6, em 2023, mas seu retorno em Pânico 7, no início deste ano, foi um sucesso absoluto. O longa impulsionou a bilheteria da marca, arrecadando US$ 208 milhões e registrando a maior abertura dos 30 anos da saga, com US$ 97,2 milhões globalmente.

No último filme, a trama mostrou Sidney casada e enfrentando o Ghostface, que tinha como novo alvo a filha dela, Tatum. O longa também contou com o retorno de Courteney Cox e Matthew Lillard.

O roteiro de Pânico 8 ficará por conta das irmãs Lilla e Nora Zuckerman. As roteiristas recentemente atuaram como showrunners da série Poker Face e já trabalharam em produções como Suits, Fringe, Agentes da S.H.I.E.L.D. e Filho Pródigo.

Sinceramente, a série não seria a mesma sem a Sidney, então a volta dela é a única coisa que importa aqui. Será que finalmente teremos um final definitivo ou o Ghostface vai continuar insistindo nesse crush obsessivo por ela?