Jon Vlogs nega namoro com Ana Castela e manda recado para os curiosos

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Jon Vlogs decidiu dar um basta nas especulações sobre sua relação com Ana Castela. Após a web entrar em colapso com registros dos dois juntos em uma viagem aos Estados Unidos, o influenciador negou que eles estejam namorando.

Em uma declaração publicada nesta terça-feira, 3 de novembro, Jon deixou claro que a cantora é apenas sua amiga. Ele afirmou que são duas pessoas jovens e felizes que se divertem e bebem juntas quando estão na companhia um do outro. Para ele, o público não aceita a felicidade e tenta transformar qualquer proximidade em namoro ou casamento.

O clima de affair ganhou força enquanto Ana Castela, de 22 anos, passava pelos Estados Unidos para compromissos de sua turnê. Nos momentos de folga, ela aproveitou a companhia de amigos, incluindo Jon, o que rendeu posts que alimentaram as fofocas nas redes sociais.

Um dos momentos que mais repercutiram foi quando os dois posaram bem próximos durante uma queima de fogos na Disney, em Orlando. Mas a internet foi além: durante uma live de Jon, internautas juraram que a sombra de duas pessoas indicava um beijo acontecendo fora do enquadramento da câmera. A teoria, porém, não foi confirmada por nenhum dos dois.

Mesmo com todo o barulho digital, Jon reforçou que ambos continuam solteiros.