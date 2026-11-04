Davi Lucca muda o visual e impressiona com novo corte de cabelo

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Davi Lucca, de 15 anos, decidiu renovar a imagem na terça-feira, 3 de novembro de 2026. O primogênito do jogador Neymar Jr. e da influenciadora Carol Dantas passou por uma transformação completa nos fios, buscando um estilo que foge do óbvio e traz mais modernidade para o visual do adolescente.

Para essa mudança, o jovem contou com os cuidados de Wagner Tenorio. O profissional é conhecido por atender craques internacionais de destaque do futebol europeu, como Rodrygo, do Real Madrid, e Lamine Yamal, do Barcelona.

A transformação do loiro

Nas imagens de antes e depois divulgadas nas redes sociais, Antes de entrar na cadeira do salão, ele ostentava fios loiros bem longos, que eram divididos ao meio e tinham a franja caindo sobre a testa.

O novo corte trouxe um contraste bem marcado. O adolescente manteve o comprimento na parte superior, permitindo que os fios loiros fossem alinhados para trás com as mãos, o que dá um ar mais sofisticado. Já a parte inferior e a região da nuca foram aparadas bem curtas. O resultado é aquele estilo moderno que equilibra o volume no topo com a leveza nas laterais, deixando o visual elegante e atual.

Reações e elogios

O próprio Wagner Tenorio compartilhou o processo e não economizou nos elogios ao cliente. Em sua legenda, o especialista destacou que Davi Lucca possui uma luz especial desde criança e que é sempre um prazer cuidar da imagem e do estilo do jovem com dedicação e carinho. Ele ainda refletiu sobre seu método de trabalho, afirmando que cada cabelo possui sua essência e cada pessoa tem sua própria identidade, detalhes que ele preza em seus atendimentos.

Enquanto conferia o resultado final no espelho, vestindo uma jaqueta esportiva, Davi Lucca aparecia sorridente e empolgado com a mudança. Nos comentários, os internautas elogiaram o visual do menino, chamando-o de perfeito e maravilhoso, e uma seguidora o chamou de gatão.

Carol Dantas, mãe do adolescente, também deixou seu registro de aprovação. A influenciadora chamou o filho de gatão e disse: "Você arrasa, amigo!".

A família de Neymar Jr.

Além de Davi Lucca, a vida pessoal do jogador Neymar Jr. é marcada por um núcleo familiar extenso. O atleta do Santos também é pai de Mavie e Mel, frutos de sua relação com a influenciadora Bruna Biancardi. Para completar, a influenciadora está grávida da terceira filha do casal, que se chamará Mariah.

O jogador ainda tem a filha Helena, vinda de seu envolvimento com a modelo Amanda Kimberlly.

Será que o novo corte vira tendência entre a galera ou foi só um momento de experimentação do Davi?