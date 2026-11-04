Gretchen e a alopecia androgenética: a peruca caiu, mas o papo é sério
Gretchen trouxe um assunto necessário para a pauta depois que sua peruca caiu durante um show no Rock The Mountain. Aos 67 anos, a cantora chamou atenção para o tema da alopecia androgenética.
Ela não está sozinha nessa. Outros famosos também foram citados na reportagem sobre a condição, como Fernanda Paes Leme, Giovanna Ewbank, GKay e Lucas Guedez.
Só para quem perdeu o momento, a queda do acessório no palco virou assunto, mas a atitude de transformar o mico em conscientização foi a jogada certa.
Com informações de fontes públicas, Wikipédia, YouTube, Instagram e TikTok.