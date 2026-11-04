Sasha Meneghel conta como revelou a gravidez para Xuxa: "choque"
Sasha Meneghel apareceu em público nesta terça-feira, 3 de novembro, para falar sobre a notícia que parou a internet. A estilista revelou que Xuxa foi a primeira pessoa a saber da gestação e contou como foi o momento da descoberta.
Durante uma viagem ao Rio de Janeiro, Sasha aproveitou um papo sobre maternidade para dar a notícia. Ela contou que a conversa começou porque sua melhor amiga tinha acabado de ter um bebê e que, na hora, ela sugeriu gravar um vídeo para a Mondepars, sua marca de roupas. No meio do desenrolar do assunto, ela soltou que Xuxa seria avó.
A reação da apresentadora foi de total surpresa. Sasha contou que, primeiro, a mãe ficou um pouco em choque e perguntou se ela estava falando sério ou brincando, mas que depois ficou muito feliz. Sasha disse estar feliz de vê-la tão radiante com o momento.
O sonho de aumentar a família é compartilhado com o marido, o cantor João Lucas. Segundo Sasha, ser mãe sempre foi um desejo dela, assim como ser pai era o sonho dele. Sasha afirmou que foi uma escolha: é agora que o casal quer, e eles vão fazer dar certo.
O anúncio oficial da gravidez aconteceu nas redes sociais no dia 29 de outubro, gerando um enorme alvoroço entre os seguidores.