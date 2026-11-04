Juliette e Kaique Cerveny escolhem a Paraíba para a lua de mel

Entretenimento

Juliette e Kaique Cerveny já começaram a vida de casados com o pé direito. Após celebrarem a união em uma cerimônia luxuosa realizada em Pernambuco, os dois escolheram a Paraíba como destino para a lua de mel.

O casal está aproveitando os primeiros dias de férias em um resort no estado. Nada como um lugar paradisíaco para relaxar depois de toda a agitação de um casamento chique, né? A gente só quer saber se eles vão postar as fotos do descanso ou se vão manter o mistério.