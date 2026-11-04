Ludmilla, Léo Santana e Gloria Groove confirmados no Carnaval Na Cidade CarnaUOL 2027
O Carnaval Na Cidade CarnaUOL 2027 acaba de divulgar quem vai comandar a folia nos dias 7, 8 e 13 de fevereiro. A lista de destaques conta com Ludmilla, Léo Santana, Gloria Groove, Vintage Culture, Dennis DJ e Bell Marques.
O evento acontece em São Paulo e, pela primeira vez, o CarnaUOL se juntou ao Carnaval Na Cidade para montar essa festa. A ideia do novo formato é ampliar a programação, misturando axé, pagode, funk, sertanejo e música eletrônica em três dias de evento.
Para quem não quer ficar de fora, os ingressos já estão à venda no site da Ingresse, com preços partindo de R$ 120.
Qual desses shows você mais quer ver de perto?
Com informações de fontes públicas, Wikipédia, YouTube, Instagram e TikTok.