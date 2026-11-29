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O Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) decidiu dar uma olhada mais de perto na organização do show da Shakira, que vai rolar na Praia Central de Balneário Camboriú. O órgão abriu uma notícia de fato para apurar como será o uso da faixa de areia, focando principalmente em saber se a estrutura do evento respeita as exigências legais e, o mais importante, se não vai impedir que a população consiga chegar ao mar.

A medida foi divulgada na noite de sexta-feira, 27 de novembro de 2026. O objetivo do MPSC agora é juntar documentos e informações para entender a logística da montagem. A prefeitura de Balneário Camboriú já confirmou que recebeu o pedido de esclarecimentos, mas destacou que isso não significa a suspensão do evento nem da venda de ingressos.

Shakira é a atração principal do Réveillon de Balneário Camboriú. A cidade fica no litoral norte de Santa Catarina.

O tamanho do problema

Um dos pontos que mais chamou a atenção do Ministério Público foi a informação de que aproximadamente 50 mil metros quadrados da faixa de areia seriam utilizados para a estrutura do show. Por causa disso, o município precisa enviar a planta detalhada da área para que o órgão analise o impacto real desse tamanho no espaço público.

Além da metragem total, o MPSC quer entender exatamente como será a divisão do terreno. A apuração busca detalhes sobre onde ficarão as áreas de acesso gratuito e onde serão instalados os setores privativos, como os camarotes e as áreas destinadas a quem comprou ingresso. O MPSC quer saber quais corredores serão mantidos para garantir o livre acesso da população à praia e ao mar.

Quem paga a conta e as contrapartidas

Do lado da gestão municipal, a prefeitura explicou que a organização e todos os custos do espetáculo ficam por conta da iniciativa privada. Em troca do uso temporário de parte da areia, a empresa responsável assumiu compromissos financeiros e estruturais bem pesados para a cidade.

Entre as contrapartidas, a empresa vai custear o show de fogos de artifício da virada, com um investimento de R$ 6,29 milhões. Além disso, serão instaladas dez torres com som e telões ao longo da orla, para que quem esteja na área gratuita consiga acompanhar toda a programação artística sem precisar estar colado ao palco.

Regras para a montagem e ingressos

A liberação para começar a montar a estrutura não é automática. A prefeitura exige que a empresa comprove o depósito integral do valor da contrapartida financeira, apresente as apólices de seguro e entregue a planta definitiva com os corredores de acesso público. Tudo isso, claro, precisa de aprovações técnicas antes de qualquer prego ser batido na areia.

Enquanto a papelada é analisada, os ingressos para a turnê Las Mujeres Ya No Lloran World já estão disponíveis desde quinta-feira, 26 de novembro de 2026. Os preços variam entre R$ 380 e R$ 2.810 e podem ser adquiridos pela internet. O palco será montado na altura do Pontal Norte, perto da roda-gigante, como parte do evento Verão Atmosphere.

Próximos passos da justiça

O despacho que deu início ao processo foi assinado na quarta-feira, 25 de novembro de 2026, e o prazo para a prefeitura responder é de cinco dias a partir do recebimento do ofício. A apuração está sendo conduzida pela 9ª Promotoria de Justiça de Balneário Camboriú, que cuida da área de Moralidade Administrativa.

Como o assunto envolve diferentes frentes, a 9ª PJ também encaminhou o caso para a 5ª Promotoria de Justiça, que foca no Meio Ambiente, e para a 6ª Promotoria, responsável por Consumidor e Cidadania. Após a análise das respostas enviadas pelo município, o Ministério Público decidirá se o caso precisa de medidas mais rígidas ou se a organização está seguindo todas as regras.

Será que dá para conciliar camarote de luxo com a democratização da areia ou alguém vai acabar ficando de fora da festa?