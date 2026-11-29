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Sabe aquela sensação de que a bateria do corpo simplesmente acabou por volta das 2 às 4 da tarde? Você não está sozinha nessa. Esse fenômeno, conhecido como a queda de energia da tarde, costuma aparecer como uma sonolência insistente, dificuldade extrema de concentração ou aquela vontade desesperada de comer um doce ou tomar mais um café para conseguir sobreviver ao resto do expediente.

A verdade é que esse cansaço nem sempre significa que você precisa de mais cafeína ou de um pico de açúcar para aguentar o tranco. De acordo com especialistas, o segredo para evitar esse apagão pode estar em algo muito mais simples: a forma como você organiza a sua alimentação ao longo do dia. Pequenas mudanças na rotina de refeições e lanches podem evitar que a sua energia oscile tanto, mantendo o foco por mais tempo.

O equilíbrio no prato

Um dos maiores gatilhos para a exaustão vespertina é a irregularidade nas refeições. Pular o café da manhã ou demorar demais para almoçar aumenta as chances de sentir o impacto da queda de energia. A recomendação dos especialistas é manter um cronograma fixo de alimentação, garantindo que o organismo receba um suprimento constante de combustível.

Mas não basta apenas comer; a composição do prato é o que define se você vai ficar acordada ou se vai querer tirar um cochilo na mesa. O ideal é combinar proteínas, fibras e gorduras boas, junto com carboidratos que sejam ricos em fibras. Essa mistura é a chave para manter os níveis de energia estáveis, evitando aqueles picos e quedas bruscas que causam a sonolência.

O poder da proteína

Para quem não consegue montar a refeição balanceada perfeita todas as vezes, o caminho mais fácil é priorizar a proteína. A nutricionista Amy Goodson sugere a ingestão de aproximadamente 30 gramas de proteína em cada refeição. Como opções, podem ser usados ovos, laticínios ou carnes magras.

Na hora do almoço, isso pode ser traduzido em escolhas como uma salada de leguminosas com abacate e produtos integrais, ou então um bowl que combine quinoa, vegetais e uma fonte de proteína, como frango ou salmão. O objetivo é dar sustância ao corpo para que ele não "desligue" poucas horas depois.

Lanches estratégicos e hidratação

Se você já sabe que o seu corpo costuma pedir arrego por volta das 3 da tarde, a estratégia é se antecipar. Comer um pequeno lanche cerca de 30 minutos antes do horário crítico pode evitar a crise de exaustão. A regra aqui é fugir de alimentos lotados de açúcar e apostar na dupla proteína e fibras.

Algumas opções práticas incluem iogurte com frutas e granola, queijo com crackers integrais, frutas acompanhadas de castanhas ou até húmus com vegetais. Essas combinações seguram a fome e mantêm o cérebro alerta sem causar o efeito rebote do açúcar.

Além da comida, a hidratação é um fator crucial que muita gente ignora. Muitas vezes, o que interpretamos como cansaço mental ou sono é, na verdade, um sinal de desidratação. Mesmo uma desidratação leve já é capaz de prejudicar a concentração, o humor e aumentar a fadiga. Uma meta geral mencionada pelo Real Simple é beber entre oito e dez copos de água por dia, ajustando a quantidade conforme a necessidade de cada pessoa.

Movimente o corpo

Por fim, nem sempre a solução é ingerir algo. Às vezes, o corpo só precisa de um choque de realidade. Não é necessário fazer um treino completo dentro do escritório para se sentir melhor; apenas cinco minutos de movimento já servem como um intervalo essencial para sair da inércia.

Uma caminhada curta, por exemplo, ajuda a estimular a circulação sanguínea e aumenta o estado de alerta do organismo. Portanto, antes de correr para a máquina de café ou atacar a caixa de bombons, vale a pena analisar o que aconteceu nas horas anteriores. Um almoço equilibrado, um lanche inteligente, água e um pouco de movimento podem ser tudo o que você precisa para chegar ao fim do dia sem sentir que foi atropelada por um caminhão.

E você, é do time que luta contra o sono depois do almoço ou já aceitou que a sesta é a única saída?