Sheila Mello foca na firmeza do corpo com procedimentos estéticos

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Sheila Mello decidiu começar a semana cuidando do corpo. Na segunda-feira, 9 de novembro, a dançarina contou aos seus seguidores que realizou procedimentos estéticos focados na região do abdômen e dos glúteos.

Através de vídeos nos Stories do Instagram, ela mostrou que estava em uma clínica em São Paulo acompanhada da Dra. Carla Caixeta, que é especialista em glúteos e harmonização corporal.

Durante a rotina, Sheila também mostrou a aplicação na região abdominal. Enquanto aguardava o início do processo com anestésico na testa, a médica explicou que a ideia não era corrigir alguma flacidez que já existisse.

O objetivo real da aplicação é estimular a produção de colágeno. Segundo a especialista, isso serve para ajudar a manter a firmeza da pele com o passar do tempo.

Se a meta é manter tudo no lugar, a Sheila está certa em se antecipar. Quem nunca quis que o colágeno fosse infinito, né?