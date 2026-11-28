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O clima pesou entre Eliezer e Viih Tube. O influenciador afirmou que a relação da esposa com a mãe, Viviane Di Felice, tem sido motivo de desentendimentos no casamento dos dois.

As revelações rolaram durante a participação da família no programa Ilhados com a Sogra, da Netflix. No show, Eliezer desabafou que se sente excluído das decisões que envolvem a própria casa e reclamou que a mulher não tem autonomia, sendo totalmente dependente da mãe.

Quem nunca teve um problema com a sogra, né? Mas nesse nível de DR em programa de streaming já é outro patamar.