Shawn Mendes e Bruna Marquezine em clima de romance no México

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Shawn Mendes postou uma série de fotos românticas com Bruna Marquezine no domingo, 8 de novembro. Na legenda, o músico escreveu para que as pessoas lembrem de celebrar o amor e disse que tem se sentido realmente abençoado.

O casal está no México para o casamento de Ziggy Chareton, empresário de Shawn, com Amanda Samii, que é vice-presidente da gravadora Capitol Records em Los Angeles.

Além do romance, Shawn Mendes trouxe novidades sobre a carreira. Em entrevista publicada no dia 25 de agosto, ele contou que está montando um estúdio no Brasil e que tem passado boa parte do tempo por aqui. O cantor explicou que o país tem servido de inspiração para a produção de seu novo álbum.

O último trabalho lançado por ele, o disco intitulado Shawn, chegou em novembro de 2024.

Bruna e Shawn começaram a ser vistos juntos no final de 2025, quando passaram as festas de fim de ano em solo brasileiro. Logo depois, a dupla aproveitou o Carnaval em Salvador, no trio de Ivete Sangalo. Desde então, eles foram fotografados em vários lugares do Brasil e dos Estados Unidos, e Bruna costuma visitar a casa do cantor em Los Angeles.