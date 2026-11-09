Giovanna Antonelli passa por pânico em voo durante tempestade

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A atriz e empresária Giovanna Antonelli viveu momentos de tensão durante um voo na sexta-feira, 6 de novembro. A aeronave enfrentou uma forte turbulência causada por uma tempestade, o que forçou o avião a retornar para Belo Horizonte.

O episódio foi registrado em vídeo por Cristiano Ferreira e Helen Ferreira, que viajavam com a artista. No relato, Giovanna afirmou que aquela foi a situação mais assustadora que já enfrentou em sua vida.

O medo foi tanto que a atriz contou que enviou mensagens de despedida para o marido, o irmão e os filhos. Ela descreveu o momento como o maior pânico de sua vida.

Em tom de brincadeira, Giovanna comentou que não lembrava a senha do banco enquanto lidava com o receio provocado pela turbulência.

Após a tentativa de aterrissagem e o retorno à capital mineira, o avião pousou em segurança. O clima de tensão terminou em alívio e piadas entre os passageiros.