Shawn Mendes e Bruna Marquezine em clima de romance em novas fotos
Shawn Mendes deixou a internet em polvorosa ao publicar, na segunda-feira 26 de outubro, um carrossel de fotos ao lado de Bruna Marquezine. O destaque ficou para um beijo apaixonado entre os dois, além de registros de carinhos e diversão em um espaço verde.
O artista canadense também mostrou que já é do time da família ao aparecer segurando o cachorro que Bruna adotou com o ex-namorado, João Guilherme. Nas outras imagens da sequência, ele aparece tocando piano e em um campo aberto.
Nos comentários, a torcida pelo casal foi geral, com fãs chamando os dois de perfeitos. Até a modelo Sasha Meneghel, amiga de ambos, entrou na onda e deixou vários corações na publicação.
O romance começou no final do ano passado, com o casal sendo visto no Brasil e nos Estados Unidos. Shawn chegou a visitar o Rio de Janeiro para o Prêmio Earthshot e foi até Belém para a COP-30. Em conversa recente, o músico contou que está se dedicando a construir uma vida, uma comunidade e um lar fora de sua carreira, focando em ter uma relação duradoura com Bruna.
O cantor tem passado bastante tempo em terras brasileiras, incluindo uma estadia de mais de três meses na casa da atriz. O roteiro incluiu idas à praia, jantares e até um show da Xuxa. Para completar a imersão, Shawn montou um estúdio no Brasil para gravar seu novo disco, que foi inspirado na vivência na América Latina.
No começo de setembro, rolaram especulações entre os fãs sobre a possibilidade de o cantor se mudar definitivamente para o Rio de Janeiro, onde Bruna mora. Por enquanto, nenhum dos dois confirmou se o Shawn vai mesmo trocar o Canadá pelo Rio.