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Shawn Mendes e Bruna Marquezine em clima de romance em novas fotos

Mandy Mandopoulos · 27 de outubro de 2026

Shawn Mendes deixou a internet em polvorosa ao publicar, na segunda-feira 26 de outubro, um carrossel de fotos ao lado de Bruna Marquezine. O destaque ficou para um beijo apaixonado entre os dois, além de registros de carinhos e diversão em um espaço verde.

O artista canadense também mostrou que já é do time da família ao aparecer segurando o cachorro que Bruna adotou com o ex-namorado, João Guilherme. Nas outras imagens da sequência, ele aparece tocando piano e em um campo aberto.

Nos comentários, a torcida pelo casal foi geral, com fãs chamando os dois de perfeitos. Até a modelo Sasha Meneghel, amiga de ambos, entrou na onda e deixou vários corações na publicação.

O romance começou no final do ano passado, com o casal sendo visto no Brasil e nos Estados Unidos. Shawn chegou a visitar o Rio de Janeiro para o Prêmio Earthshot e foi até Belém para a COP-30. Em conversa recente, o músico contou que está se dedicando a construir uma vida, uma comunidade e um lar fora de sua carreira, focando em ter uma relação duradoura com Bruna.

O cantor tem passado bastante tempo em terras brasileiras, incluindo uma estadia de mais de três meses na casa da atriz. O roteiro incluiu idas à praia, jantares e até um show da Xuxa. Para completar a imersão, Shawn montou um estúdio no Brasil para gravar seu novo disco, que foi inspirado na vivência na América Latina.

No começo de setembro, rolaram especulações entre os fãs sobre a possibilidade de o cantor se mudar definitivamente para o Rio de Janeiro, onde Bruna mora. Por enquanto, nenhum dos dois confirmou se o Shawn vai mesmo trocar o Canadá pelo Rio.

Com informações de fontes públicas, Wikipédia, YouTube, Instagram e TikTok.