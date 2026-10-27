Globoplay muda preços e benefícios dos planos; veja o que mudou

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O Globoplay anunciou na segunda-feira, 26 de outubro de 2026, reajustes nos valores e nas ofertas de seus planos de streaming. Enquanto as opções Padrão com Anúncios e Premium ficaram mais caras, o combo do Premium com o Premiere teve redução de preço.

No plano Padrão com Anúncios (modalidade anual), o valor mensal subiu de R$ 16,90 para R$ 19,90. O pacote agora oferece mais de 20 canais ao vivo — antes eram oito —, incluindo sportv e BBB 24 horas. A contrapartida não foi nada legal: o plano perdeu a resolução 4K e o limite de telas simultâneas caiu de três para duas.

Já o Plano Premium anual subiu de R$ 22,90 para R$ 24,90 por mês. Esse segue mantendo a resolução 4K, o catálogo completo e todos os canais do grupo Globo ao vivo.

Para quem não abre mão do futebol, o combo Premium com Premiere (anual) baixou de R$ 48,90 para R$ 39,90 por mês. Ele garante o catálogo completo do Globoplay e nove dos dez jogos por rodada do Brasileirão. O combo atual de Globoplay Padrão com Anúncios + Premiere será descontinuado.

Se você prefere a assinatura mensal, os valores são: R$ 29,90 para o plano com Anúncios, R$ 39,90 para o Premium e R$ 78,90 para o Premium + Premiere.

Julia Rueff, diretora executiva de plataformas digitais da Globo, explicou que a intenção é simplificar a decisão do assinante e unir o consumo sob demanda com a potência do ao vivo para fortalecer a relevância do serviço na rotina dos brasileiros.

Os novos preços entraram em vigor imediatamente para novas assinaturas. Para a base atual de assinantes, a migração começa em outubro e será feita gradualmente ao longo dos meses seguintes, de acordo com cada contrato.

Será que compensa trocar o 4K por mais canais ao vivo ou isso é furada?