Nuno Leal Maia abre o jogo sobre a fama e critica novelas atuais

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Nuno Leal Maia está de volta ao teatro do Rio com a peça Meno Male, escrita por Juca de Oliveira. Aos 79 anos, o ator, que não faz novelas desde 2012, aproveitou para refletir sobre a relação com o sucesso e a indústria da TV.

Mesmo com papéis marcantes, como Tony Carrado em Mandala e Gaspar Kundera em Top Model, Nuno contou que nunca se iludiu com a fama. Para ele, o sucesso é uma ilusão e ele prefere manter o controle da própria vida, valorizando a paz e a tranquilidade de sair para jantar em vez de ostentar o status de astro.

O ator chegou a comentar que, se morasse em Hollywood, talvez fosse mais ousado, mas que entende a realidade do Brasil e sabe que a fama é apenas uma passagem.

Sobre a televisão, Nuno revelou que quase não é procurado para trabalhos atualmente, mas que não guarda mágoa de ninguém. Ele encara a TV como uma indústria e acredita que cada profissional faz o que precisa ser feito. No entanto, ele reprova a qualidade das novelas de hoje e afirma que, no momento, suas maiores chances de trabalho estão no teatro, .

No passado, o ator chegou a recusar um convite para participar de uma novela de Gloria Perez. Honestamente, quem não queria essa paz de espírito de ignorar o caos da fama e só querer jantar tranquilo?