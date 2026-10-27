Bruna Biancardi detona Luana Piovani após atriz chamar influenciadora de otária

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No domingo, 25 de outubro, a influenciadora usou as redes sociais para rebater a atriz, que criticou Neymar e chamou Bruna de otária. O conflito começou depois que o jogador foi expulso de uma partida do Santos contra o Bahia no sábado, 24 de outubro.

Incomodada com as declarações, Bruna saiu em defesa da família e pediu que Luana não envolvesse as filhas do casal nas críticas ao atleta. Em uma publicação no Instagram, a influenciadora disparou que Luana é uma feminista de merda que vive atacando mulheres que não têm nada a ver com os complexos e problemas dela. Bruna ainda mandou a atriz se preocupar com os próprios filhos e disse para ela lavar a boca antes de falar de sua família.

Para fechar o desabafo, a mulher do jogador sugeriu que a atriz fizesse terapia, se isolasse do mundo ou procurasse a felicidade, já que gente feliz não perde tempo falando da vida dos outros. Ela deixou claro que, se Luana tem problemas com Neymar, deve resolver diretamente com ele.

A origem da treta

A confusão começou quando Luana compartilhou um vídeo da expulsão de Neymar, que se envolveu em um conflito com Rodrigo Nestor, jogador do Bahia. Ao comentar a atitude do atacante, a atriz disse que ele era uma desgraça de homem e afirmou que as filhas passariam vergonha quando entendessem a situação, colocando a culpa na mãe e chamando-a de otária de carteira assinada.

Família entra na briga

O clima esquentou ainda mais com a entrada de Bianca Biancardi, irmã de Bruna. Ela criticou a atriz, chamando-a de maior hipócrita do país e alegando que Luana aceita dinheiro público para fazer vídeos fingindo que são opiniões sem avisar que foi paga. Bianca também afirmou que nem os próprios filhos de Luana a suportam e mandou a atriz parar de cuidar da vida alheia para tentar trabalhar e ser feliz.

Luana e Neymar já tiveram outros desentendimentos públicos nas redes sociais, mas desta vez a briga escalou e arrastou a família do atleta para o meio do caos.