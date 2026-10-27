Virginia é alertada pela assessora antes de noitada em Miami
Virginia Fonseca recebeu um conselho nada sutil da sua assessora pessoal, Márcia, antes de sair para curtir a noite em Miami, nos Estados Unidos, no último sábado, 24 de outubro. A influenciadora estava acompanhada dos amigos Duda Freire e Hebert Gomes quando ouviu o alerta para ter cuidado e não fazer coisas das quais pudesse se arrepender depois.
Márcia pediu para que o grupo prestasse atenção em tudo e questionou se os coleguinhas estavam ouvindo. Na sequência, Duda reforçou o recado e brincou: "Marcinha, cuida, né, Marcinha?"
Virginia chegou à cidade norte-americana na sexta-feira, 23 de outubro. Durante o voo de jatinho, ela compartilhou vídeos de uma turbulência forte que mostravam a reação dos amigos. As imagens mostravam um relâmpago no céu e as reações de apreensão de Lucas Guedez e Hebert Gomes, que chegou a abraçar uma almofada durante a movimentação do avião.
Enquanto os amigos passavam aperto, Virginia se divertiu com a situação e comentou que a turbulência foi surreal e que o medo de Hebert e Lucas foi grande. Ainda na sexta-feira, a influenciadora postou a foto de um buquê de rosas vermelhas, mas preferiu deixar o mistério no ar e não revelou quem enviou as flores.