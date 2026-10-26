Duda Guerra e Rodrigo Silva: novo casal da elite ou só amizade?

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Surgiu um novo rumor de romance que está mexendo com as redes sociais. Duda Guerra, de 18 anos, e Rodrigo Silva, de 19, filho caçula do apresentador Faustão, aparecem juntos em fotos publicadas no sábado, 24 de outubro, e a web já começou a teorizar sobre um affair.

Os rumores ganharam força depois que Duda postou fotos na festa de Halloween organizada por Rodrigo. Para a ocasião, ela escolheu a fantasia do Woody, de Toy Story, e não economizou nos cliques ao lado do anfitrião. O resultado? Uma chuva de comentários de seguidores que já celebram o casal e perguntam se eles estão namorando. Até agora, nenhum dos dois abriu a boca para confirmar ou negar.

O movimento acontece enquanto Duda segue solteira desde que terminou seu relacionamento com Benício Huck, filho de Angélica e Luciano Huck, em 2025. Em 2025, Duda se desentendeu publicamente com a influenciadora Antonela Braga durante uma viagem, e a discussão se estendeu a outras influenciadoras como Liz Macedo e Julia Pimentel. A confusão chegou a fazer com que Angélica se pronunciasse sobre a situação, descrevendo o episódio como doloroso.

Depois, Duda confirmou que não falava mais com Benício e deixou claro que não pensava em voltar com ele. Os dois ainda não se pronunciaram sobre os rumores.