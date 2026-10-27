De treta no esterco a romance: o caos da semana em A Fazenda 18

Entretenimento

A décima oitava edição de A Fazenda provou que o clima na sede é instável. Teve de tudo um pouco, desde a agitação de uma influenciadora que misturou romance e brigas envolvendo esterco, até amizades polêmicas que deixaram a competição mais quente.

O clima não foi só de amor. Durante a distribuição de tarefas, rolou um desentendimento com Darlin Ferrattry, e a sede acabou se dividindo de vez, com os peões prometendo rivalidade pesada daqui para frente. Para completar o pacote de caos, a galera precisou se classificar entre cobra criada, peixe fora d'água e burro teimoso para definir os outros participantes.

Nem tudo foi briga, porém. No Pancadão da Roça, a criatividade dos editores estava a todo vapor, e a noite teve o comando de Luan Pereira, cantor de agronejo, e da dupla Kaique e Felipe. Além disso, teve aquele momento fofo de despedida e carinho entre os peões.

No quesito entradas e saídas, Gabriel Torres foi bem recebido por todos. Já Tina Calamba chegou abalando as estruturas da sede em sua volta. Para quem gosta de fofoca, o site oficial do programa revelou segredos dos participantes desta temporada.

E claro, não podemos esquecer do estilo: os acessórios dos peões viraram destaque total, dos pés à cabeça. No fim das contas, mesmo sem perceberem, os participantes continuam entregando doses generosas de humor em tudo o que fazem.

Será que alguém consegue sobreviver a esse clima sem surtar ou entrar em um romance proibido?