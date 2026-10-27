Debby Lagranha passa por cirurgia após picada de aranha-marrom

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Debby Lagranha precisou passar por uma cirurgia no pé após ser diagnosticada com necrose, consequência de uma picada de aranha-marrom. A veterinária compartilhou o resultado do procedimento nas redes sociais .

Debby relatou ter sentido dores intensas, descrevendo a sensação como uma queimação. Segundo ela, embora a queimação tivesse diminuído bastante na quinta e na sexta, o pé ainda tinha uma cor estranha, apesar de desinchado, o que tornou a intervenção cirúrgica necessária por conta do problema da necrose.

Aos 35 anos, a profissional realizou a operação em Maricá, no Rio de Janeiro, onde mora. Em seu desabafo, ela confessou ter chorado de tristeza, raiva e agonia. No momento, Debby segue em recuperação no quarto, com o pé enfaixado, e pediu orações aos seguidores.

Debby Lagranha começou a carreira como atriz e apresentadora, mas deixou a arte em 2012 para se formar em medicina veterinária, profissão que exerce desde então.