Alessandra Ambrósio curte Bali após brilhar na passarela da Victoria's Secret

Entretenimento

Alessandra Ambrósio decidiu que era hora de descansar. No domingo, 25 de outubro, a modelo de 45 anos compartilhou com seus seguidores registros de seus dias de folga em Bali. Nas fotos, ela aparece relaxando em uma espreguiçadeira, aproveitando o sol para renovar o bronzeado. Para o momento de lazer, ela escolheu um biquíni marrom com estampa de poá e completou o visual com óculos de sol também em tom marrom.

Essa pausa estratégica veio logo após um momento marcante em sua carreira. A brasileira brilhou na passarela do Victoria’s Secret Fashion Show, evento que aconteceu no dia 18 de outubro, nos Estados Unidos, especificamente no Sony Pictures Studios, em Culver City. Foi a 20ª vez que a modelo representou a tradicional marca de lingeries, dividindo o destaque do desfile com outras brasileiras, como Adriana Lima e Carol Trentini.

O look rosa no desfile

O retorno de Alessandra à passarela da Victoria's Secret foi marcado por uma produção que não passou despercebida. Ela desfilou com um look inteiramente cor-de-rosa, que apostou alto no brilho e no volume. O visual era composto por um top estruturado com decote coração, todo coberto por aplicações brilhantes em tons de rosa.

Para acompanhar o top, a modelo usou uma minissaia volumosa de tecido acetinado que contava com uma cauda. Durante a performance na passarela, Alessandra criou um efeito de movimento ao abrir os braços e erguer as extremidades do tecido. A produção foi finalizada com sandálias de salto alto, também cor-de-rosa, e brincos brilhantes. Para fechar o conceito, ela manteve os cabelos soltos e ondulados, que são a marca registrada dos desfiles da grife.

Romance e novos caminhos

Além do sucesso profissional, a vida amorosa de Alessandra também está em destaque. Após o término com o empresário Jamie Mazur, a modelo iniciou um relacionamento com o designer de joias Buck Palmer. O casal já demonstrou a sintonia em viagens anteriores, como em julho deste ano, quando visitaram Bali. Na ocasião, eles compartilharam um registro sensual trocando um beijo intenso enquanto visitavam o Alchemy Yoga & Meditation Center (AYMC), em Uluwatu, local conhecido por sua estrutura de bambu e foco em espiritualidade e bem-estar.

Enquanto a mãe consolida sua presença global, a próxima geração começa a dar as caras. Anja Ambrósio, filha de Alessandra, tem 17 anos e estreou como modelo em março deste ano. A jovem participou da campanha de Dia das Mães da marca de calçados Vizzano, chamada 'Glam For All Generations', onde posou ao lado da mãe. Tudo indica que Anja pretende seguir os passos da progenitora na carreira da moda.

Trajetória de sucesso

Alessandra Ambrósio é uma supermodelo, atriz e empresária brasileira que conquistou fama mundial como uma das Angels da Victoria's Secret. Sua carreira começou cedo, aos 15 anos, através de um concurso da Elite Model Look. Desde então, ela se tornou rosto de marcas de altíssimo luxo, como Dior e Gucci, além de ter estampado a capa da Vogue Brasil por pelo menos nove vezes.

Atualmente, a modelo vive na Califórnia, nos Estados Unidos, onde mantém sua agenda com grifes de luxo e atua como influenciadora de moda para seus mais de 12 milhões de seguidores no Instagram. Com um histórico que inclui ter sido eleita a mulher mais sexy do mundo em 2005 e figurar entre as mais desejadas do mundo em rankings do site AskMen.com em 2007 e 2008, Alessandra segue como uma das referências máximas da moda brasileira no exterior.

Se alguém tenta me convencer que a idade é um problema, eu apenas mostro as fotos da Alessandra em Bali. Meta de vida: chegar aos 45 com esse glow!