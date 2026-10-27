Milton Nascimento completa 84 anos e recebe chuva de amor dos famosos

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Milton Nascimento completa 84 anos e ganha homenagens de artistas nas redes sociais, segundo publicação de 26 de outubro de 2026.

Maria Gadú foi uma das primeiras a comemorar. A cantora postou fotos com Milton no Instagram e não economizou no carinho, chamando-o de maior artista do planeta, grande amigo e amor da vida. Gadú também destacou a luta e a música do cantor, agradecendo por tudo.

Fafá de Belém também entrou na festa e deixou um comentário no Instagram desejando muito amor, carinho e saúde para o Bituca.

O ator Luis Lobianco trouxe um tom mais simbólico para a celebração. Ele afirmou que o músico sempre traz amor e sorte para o Brasil e parabenizou o artista pela data.

Milton Nascimento é um dos pilares da MPB e foi peça-chave na criação do Clube da Esquina, junto com Lô Borges e outros mineiros, movimento que revolucionou as sonoridades brasileiras ao misturar diversas influências.

Com um timbre que ninguém consegue copiar, o cantor também fez sucesso fora do país, gravando com nomes internacionais e do jazz. Sua trajetória é marcada por dezenas de álbuns e prêmios, incluindo Grammys.

Embora tenha se despedido dos palcos em 2022 com uma turnê de despedida, Milton continua sendo um dos artistas mais queridos e reconhecidos do público brasileiro. Quem não gostaria de ter um Bituca na vida, né?