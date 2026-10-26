John Leguizamo cancela vinda ao Brasil e deixa fãs da Mostra de SP no vácuo

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Que tristeza! John Leguizamo não vem mais ao Brasil para a 50ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo. O ator contou a novidade no Instagram, enquanto a assessoria do festival explicou que a decisão rolou por causa de problemas de logística.

O plano era caprichado: Leguizamo receberia o Prêmio Leon Cakoff, em homenagem à sua trajetória, e daria uma masterclass nesta segunda-feira, 26 de outubro. Como ele não vem, a sessão de Mulher Desconhecida vai ocupar o lugar e o horário do encontro. Quem já comprou ingresso pode usar o ticket para esse filme ou pedir o dinheiro de volta.

O ator, que é a voz original do Sid em A Era do Gelo, está em alta este ano depois de estrelar A Odisseia, do diretor Christopher Nolan, interpretando Eumeu. Ele também tem um currículo pesado com filmes como Moulin Rouge, Romeu + Julieta e O Pagamento Final, além de ter levado troféus do Tony e do Emmy para casa.

Para quem quer saber o que ele anda fazendo, Leguizamo ainda tem projetos vindo por aí, como O Exorcista: Mártires, de Mike Flanagan, e um novo filme da dupla Daniels, a mesma mente por trás de Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo.

Era a chance de ver o mestre do Sid ao vivo, mas agora só resta torcer para que a logística colabore em uma próxima vez. Alguém aí já tinha comprado o ingresso?