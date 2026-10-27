Maíra Charken perde Prova de Fogo e escolhe trio para dividir a Baia em A Fazenda 18
Maíra Charken perdeu a Prova de Fogo e, como consequência, teve que selecionar três companheiros para dividirem a Baia em A Fazenda 18. A decisão coube a ela, que escolheu quem dormiria no dormitório menos confortável junto com ela e Serena.
Na dinâmica da prova, Fran e Maíra puderam selecionar sete ajudantes. No entanto, na hora de definir quem iria para a Baia, a regra era clara: as peoas só podiam escolher entre os aliados que haviam assumido o cargo de ajudante.
Após a derrota na disputa, Maíra apontou Lucas Bissoli, Ana Bruna Avila e Alfredo Amaral para acompanharem seu perrengue na Baia.
Será que essa escolha vai gerar algum climão ou a estratégia de manter os aliados juntos vai dar certo no jogo?
Com informações de fontes públicas, Wikipédia, YouTube, Instagram e TikTok.