Dança dos Famosos: três artistas caíram na repescagem após etapa de rock

Entretenimento

O clima esquentou no Domingão com Huck no dia 25 de outubro. A etapa da Dança dos Famosos foi focada no rock, e o resultado da soma de notas de três semanas decidiu quem seguia direto na competição e quem teria que suar a camisa na repescagem.

Para definir os classificados, o programa somou as pontuações do júri técnico, dos convidados, da plateia e dos votos do público feitos nos programas ao vivo. Os quatro artistas com as maiores notas garantiram a vaga automática para a próxima fase: Diego Martins, Mell Muzzillo, Breno Ferreira e Léo Foguete.

Já Bruna Griphao, Ticiane Pinheiro e Rita Guedes ficaram nas últimas posições da tabela e foram mandadas para a repescagem. Elas se juntam a Lucas Guedez, Gracyanne Barbosa e Junno Andrade, que já estavam no grupo de espera.

Será que esse trio consegue dar a volta por cima ou o rock foi pesado demais para eles?