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Ariana Grande estreia hoje, 26 de novembro, no filme Entrando Numa Grande Fria. No longa, ela interpreta Olivia Jones e já recebeu elogios de quem assistiu, que destacam seu timing cômico e a entrega sem medo em cenas inusitadas como pontos altos da produção.

A cantora e atriz não tem vergonha de fazer graça de si mesma. Ela se arriscou em imitações de nomes como Jennifer Coolidge, Jennifer Lawrence, Britney Spears, Shakira e Celine Dion, mandando muito bem em todas.

O lado cômico-dramático da artista também apareceu em Scream Queens. Na série, ela interpretou a primeira vítima de um serial killer, morrendo logo no episódio de estreia, mas depois ressuscitou para tuitar sobre o próprio acontecimento.

Além da atuação, Ariana demonstrou sintonia com a cultura queer e o universo ballroom ao protagonizar um momento icônico de voguing durante a turnê de Dangerous Woman, ao som de Be Alright.

Para fechar, a voz continua sendo o seu maior trunfo. Com um dos vocais mais marcantes da geração, ela entrega performances ao vivo impecáveis, como aconteceu com a música Dangerous Woman na turnê do Eternal Sunshine.

Honestamente, a gata não deixa pedra sobre pedra. Qual desses talentos vocês acham que ela domina mais?