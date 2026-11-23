Entretenimento

Atenção para as datas porque a Shakira está voltando ao Brasil. A produtora Fever anunciou que a cantora passará por Santa Catarina, Cariacica, Salvador e Fortaleza com a turnê Las Mujeres Ya No Lloran, que integra o Festival Verão Atmosphere.

Quem quiser garantir o ingresso precisa correr: a venda para cadastrados acontece nesta quinta-feira, 26 de novembro, das 10h às 12h, no site da Fever. Logo depois, começa a venda geral online no mesmo portal.

O cronograma de apresentações começa em 31 de dezembro, em Santa Catarina, seguido por Cariacica em 3 de janeiro, Salvador em 6 de janeiro e encerra em Fortaleza no dia 9 de janeiro de 2027. Fora do Brasil, a turnê também passará por Guatemala, Venezuela, Costa Rica, Porto Rico e Panamá.

A turnê já passou pelo Brasil em 2025, com shows no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, e no Estádio do Morumbis, em São Paulo. Mais recentemente, ela ainda agitou a Praia de Copacabana em um megashow gratuito no evento Todo Mundo no Rio, onde se apresentou para 2 milhões de pessoas, o maior público de sua carreira.

Já prepara a garganta para cantar Waka Waka e Hips Don't Lie a plenos pulmões!