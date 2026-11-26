Entretenimento

O Clube Monte Líbano, em São Paulo, foi palco do Leilão Galácticos da Fundação Fenômenos na noite de terça-feira, 24 de novembro. No evento, uma apresentadora aproveitou para falar sobre o enxoval e o quarto do bebê.

Mais do que a decoração, a rotina também veio à tona. Os pais da Clara, que tem quase um ano, contaram como estão conseguindo equilibrar a agenda profissional com os cuidados da filha.

No mundo da moda, a filha da Rainha dos Baixinhos marcou presença desfilando a nova coleção inspirada em Alda Meneghel. A apresentadora também posou ao lado do pai de sua filha durante a apresentação da coleção da Mondepars, que foi outra homenagem à avó Alda Meneghel. O cantor acompanhou a esposa na apresentação da nova coleção da Mondepars, na terça-feira, 24 de novembro.

Para quem gosta de papos mais profundos, uma atriz conversou com Giovanna Ewbank sobre sua trajetória. Na entrevista, ela abriu o jogo sobre a influência da mãe, sua timidez, a paixão e a escolha de manter um relacionamento reservado.

Para fechar, um lembrete importante: se você se sentir extremamente sobrecarregado, ansioso, depressivo ou com pensamentos de se machucar, procure um médico, psicólogo ou familiar. O CVV - Centro de Valorização da Vida também está disponível pelo telefone 188.