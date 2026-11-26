O que acontece quando um desfile de moda e um show ao vivo se transformam em um só espetáculo? Esse é o MadWalk, criado pela MAD TV em Atenas em 2011. Na segunda-feira, 23 de novembro de 2026, o evento voltou para a sua 16ª edição.

A proposta é única: cada estilista forma uma dupla com um artista da música. Enquanto a coleção desfila pela passarela, o artista se apresenta ao vivo, no mesmo palco e no mesmo momento. Cada parceria é pensada exclusivamente para essa noite, com novos arranjos, mashups e covers que você não ouvirá em nenhum outro lugar.

Hoje, o MadWalk é a maior noite de moda e música da Grécia: uma arena com ingressos esgotados, a Tae Kwon Do indoor arena em Atenas; um especial para a TV nacional; e um casting aberto de modelos com mais de 3.500 inscrições.

O tema deste ano foi «We are all made of stars».

Um dos pontos altos da noite foi o LEGO Daisy Dress: um vestido de alta-costura feito com 12.000 peças de LEGO, com 790 flores aplicadas manualmente, uma a uma. Criado pela estilista Nora Sarman com o LEGO Certified Professional Balázs Doczy, ele foi exibido na Grécia exclusivamente no MadWalk, vestido pela apresentadora da noite, Vicky Kaya.

O glamour da velha Hollywood surgiu acompanhado de um mashup ao vivo de Beyoncé: a cantora LILA combinou Beyoncé com «Prisencolinensinainciusol», de Adriano Celentano, para a coleção repleta de franjas, penas e rosetas de organza de Celia Kritharioti.

O grande final ficou por conta da estrela do Eurovision Eleni Foureira, antes de a arena desaparecer sob uma chuva de confetes.

MadWalk. Onde a moda encontra a música.