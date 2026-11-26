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Mckenna Grace está vivendo um momento especial na carreira ao estrelar Amanhecer na Colheita, novo filme da saga Jogos Vorazes que já está nos cinemas. A atriz, que soma mais de 15 milhões de seguidores nas redes sociais, tem chamado a atenção não só pelo talento, mas pela espontaneidade e carisma em suas entrevistas.

No entanto, essa conquista chega em uma fase de reflexões profundas sobre sua trajetória em Hollywood. Em entrevista, Mckenna revelou que a transição de atriz mirim para adulta é um processo assustador e muito difícil. Ela contou que atua há quinze anos e que, como completou vinte anos este mês, a atuação ocupa basicamente toda a sua vida.

O peso dos 18 anos

A atriz trouxe um ponto crítico sobre a indústria do entretenimento: a mudança na percepção dos papéis quando a pessoa atinge a maioridade. Segundo Mckenna, no momento em que a atriz faz 18 anos, a situação muda drasticamente e muitos dos papéis oferecidos passam a ser sexualizados. Para ela, a mudança de status para adulta acontece de forma repentina, o que torna a transição profissional e pessoal um desafio.

Nesse cenário, a entrada em Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita serviu como um respiro. A atriz explicou que foi muito positivo interpretar uma personagem sem esse tipo de amarra, podendo focar apenas em dar vida a uma garota complicada.

De mirim a protagonista

Mckenna começou sua jornada profissional aos cinco anos, a mesma idade que tinha quando o primeiro filme de Jogos Vorazes estreou, em 2012. Atriz e cantora norte-americana, ela iniciou a carreira em comerciais e depois estreou na TV em uma série infantil da Disney.

Seu primeiro grande papel como protagonista veio em 2017, no filme Um Laço de Amor, onde interpretou uma menina-prodígio da matemática ao lado de Chris Evans. Desde então, ela acumulou participações em produções conhecidas, como Jovem Sheldon, Capitã Marvel e Ghostbusters, além de ter sido indicada ao Emmy pela série O Conto da Aia.

O universo de Panem

No novo longa da franquia, Mckenna interpreta Maysilee Donner. A personagem é filha da elite do Distrito 12, a região mais pobre do país fictício chamado Panem. Maysilee é descrita como alguém de nariz empinado que acaba sendo sorteada para os Jogos Vorazes — o massacre televisionado onde jovens lutam até a morte. Na trama, ela convive com vizinhos que sempre olhou de cima, incluindo o jovem Haymitch Abernathy, interpretado por Joseph Zada.

Mckenna acredita que o livro de Suzanne Collins, que deu origem ao filme, conseguiu renovar a história mesmo para quem já conhecia a saga. Para a atriz, a autora reinventou não só os personagens, mas cada sequência já vista anteriormente. A história agora se passa 24 anos antes da trama de Katniss Everdeen, a heroína original, e traz a regra de que cada distrito deve enviar o dobro de tributos.

Uma mensagem para a nova geração

Além do lado artístico, a atriz vê na saga um recado importante para a sua própria geração. Ela pontua que o público só consegue ver a recompensa do que Haymitch fez muitos filmes depois. Para Mckenna, isso prova que defender aquilo em que se acredita faz diferença um dia, mesmo quando parece que não. Ela finaliza refletindo sobre o impacto positivo que surgiria se a geração atual começasse a se levantar.

É aquele tipo de desabafo que a gente espera que a indústria ouça, porque ninguém merece virar 'objeto' assim que sopra as velinhas dos 18, né?