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Quem está precisando de um snack nutritivo e fácil de encaixar na rotina deveria dar uma chance para as nozes. Elas podem até parecer pequenas, mas trazem componentes essenciais que ajudam a manter a dieta equilibrada.

O legal é que elas são super versáteis. Dá para jogar no café da manhã, misturar com iogurte e frutas ou até usar nas saladas para dar aquele upgrade no valor nutricional das refeições com um sabor bem característico.

O segredo dos ômega 3

Um dos pontos mais fortes das nozes é a quantidade de ácidos graxos poli-insaturados, especialmente o ácido alfa-linolênico. Ele faz parte da família dos ácidos graxos ômega 3 de origem vegetal.

Na prática, trocar alimentos que são cheios de gorduras saturadas por fontes de gorduras insaturadas, como é o caso das nozes, pode ajudar a manter os níveis de colesterol normais. É aquela mudança pequena nos hábitos diários, como trocar um snack qualquer por nozes, que já é uma mudança pequena, mas significativa, nos hábitos.

Xô, fome

Para quem sente fome com frequência entre as refeições principais, as nozes são uma escolha bem prática. Isso acontece porque elas combinam fibras, proteínas e gorduras, o que promove a sensação de saciedade e faz com que a pessoa se sinta cheia por mais tempo.

Uma dica para montar um snack completo é combinar as nozes com uma fruta ou adicioná-las em uma tigela com iogurte e aveia. Dessa forma, é possível criar um lanche com diferentes nutrientes que se encaixa facilmente em qualquer agenda corrida.

Proteção celular e minerais

Além disso, as nozes contêm polifenóis e outras substâncias antioxidantes que ajudam a proteger as células contra o estresse oxidativo. A lista de benefícios continua com a oferta de magnésio, cobre e manganês, minerais que participam de funções importantes do organismo.

Claro que nenhum alimento sozinho faz milagre ou garante a saúde total. O truque é integrar as nozes em uma dieta variada, que inclua frutas, legumes, leguminosas e cereais integrais. Assim, a qualidade geral das refeições aumenta consideravelmente.

Como consumir do jeito certo

Para começar, uma pequena porção de 25 a 30 gramas — basicamente um punhado — é uma quantidade prática para começar. Mas é preciso ficar atento: as nozes têm uma alta densidade energética, então a quantidade consumida deve variar conforme as necessidades nutricionais de cada um.

O ideal é preferir as versões sem sal e sem açúcar adicionado. A sugestão é testar as nozes em diferentes pratos para descobrir quais combinações agradam mais ao paladar.

Um alerta importante: quem tem alergia a castanhas e nozes deve evitar o consumo e seguir rigorosamente as orientações médicas. No fim das contas, não precisa reformular toda a alimentação para fazer escolhas melhores; adicionar um pouco de nozes ao café da manhã ou ao lanche já é um caminho simples para cuidar do corpo.