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Parece que a jornada de Robert Pattinson como o Cavaleiro das Trevas pode terminar mais cedo do que esperávamos. Relatos recentes sugerem que Batman: Parte 2 será o último longa do herói comandado por Matt Reeves e estrelado pelo ator.

A possível decisão não estaria ligada apenas ao fato de Pattinson ter sido escalado como o novo James Bond. Reeves também estaria lidando com questões delicadas na vida pessoal, o que teria provocado seu afastamento e levado Steven Soderbergh a ajudar na finalização do filme.

Os constantes adiamentos também teriam contribuído. O filme, inicialmente previsto para outubro de 2025, teve a produção adiada e a estreia passou para outubro de 2026. Depois, a data mudou para outubro de 2027 por falta de um roteiro finalizado. Agora, a estreia está marcada para fevereiro de 2028. Essa sequência de adiamentos teria contribuído para que os planos de uma trilogia fossem descartados.

Se Pattinson e Reeves realmente saírem, o caminho ficaria livre para Jeremy Latcham, atual chefe da DC Studios, escolher seu próprio Batman para o DCU. Até agora, seus antecessores, James Gunn e Peter Safran, não tiveram essa chance. Vale lembrar que a Warner Bros. ainda não confirmou oficialmente qualquer mudança no futuro da franquia.

Batman: Parte 2 segue a história do primeiro filme, lançado em 2022 e que arrecadou mais de US$ 770 milhões. O elenco conta com Zoë Kravitz como Mulher-Gato, Colin Farrell como Pinguim, Paul Dano como Charada, John Turturro como Carmine Falcone, Jeffrey Wright como Comissário Gordon e Andy Serkis como Alfred.

Sinceramente, depois de tantos adiamentos, a gente já estava começando a duvidar se esse filme existia mesmo. Será que o Pattinson cansou de usar a capa para virar espião britânico?